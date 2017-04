© foto di Federico Gaetano

Ennesima sconfitta in trasferta per il Bari. Questa volta la compagine di Stefano Colantuono è caduta a Carpi e per La Gazzetta del Mezzogiorno è un "Bari molle e senza idee". A Carpi, dunque, un altro schiaffo. Dopo l'autorete di Tonucci, definita, "pazzesca", reazione nulla e quinta sconfitta di fila fuori casa.