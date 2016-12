La Gazzetta del Mezzogiorno: "Un Bari tutto cuore tiene a bada la SPAL"

© foto di Federico Gaetano

"Un Bari tutto cuore tiene a bada la SPAL". Titola così La Gazzetta del Mezzogiorno nell'aprire le proprie pagine sportive, dedicate al pareggio per 1-1 maturato ieri al San Nicola fra biancorossi ed estensi. Due rigori "strani", scrive il quotidiano, per un risultato da non buttare. E per Maniero, la chiosa, è la fine di un incubo.