La Gazzetta dello Sport: "Natale con i gol. Zigoni ha servito il record"

E' stato un turno di Serie B all'insegna dei bomber quello andato in scena il 24 dicembre. Una giornata di campionato che La Gazzetta dello Sport ha raccontato in un pezzo dal titolo: "Un Natale con i gol. Lo show di Zigoni ha servito il record". Sugli scudi l'attaccante della SPAL con la sua tripletta, ma anche Masucci e Caputo dell'Entella, Dionisi del Frosinone, Caracciolo del Brescia e il giovane Cernigoi al primo gol in B col Vicenza.