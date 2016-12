La Gazzetta dello Sport sulla B: "Il titolo di campione d'inverno vale oro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Verona o Frosinone? Il titolo d’inverno vale oro". La Gazzetta dello Sport, nelle proprie pagine dedicate alla B, affronta il duello a distanza fra veneti e ciociari per chiudere in vetta alla fine del girone di andata. Un titolo che in cadetteria non è solo onorifico: negli ultimi dieci anni, evidenzia la rosea, la capolista di fine andata è sempre stata proomossa in Serie A. Solo il Mantova nel 2005-06, nella storia della B a 22 squadre, pur avendo girato in testa a fine andata, non è salito in A, avendo perso la finale playoff con il Torino.