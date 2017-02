Latina, Vivarini: "Dobbiamo lottare con tutte le forze per la salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Latina Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benevento: “La squadra sta molto bene a livello fisico, mentre a livello mentale si poteva star meglio, ma non possiamo lamentarci. Se ci sono da fare dei cambi li faccio con la massima tranquillità, perché anche chi non è entrato sabato scorso mi ha fatto vedere buone cose. Incontriamo una squadra che sta facendo molto bene e ha delle individualità che in questo campionato si stanno mettendo in grande evidenza come Falco e Ciciretti. Dovremmo fare molta attenzione e limitare questi giocatori, giocare di squadra e cercando di crescere in avanti. Col Frosinone potevamo fare molto meglio il lavoro con gli esterni offensivi a centrocampo, ma nella ripresa la partita l'abbiamo fatto noi. - continua Vivarini come riporta Tuttolatina.com - Sono molto dispiaciuto per come è andata la partita perché potevamo benissimo pareggiare, ma bisogna mettersela alle spalle e guardare avanti. Dobbiamo lottare con tutte le forze per ottenere la salvezza, che è un obiettivo fondamentale e primario per ottenere il bene di questa squadra”.