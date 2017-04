Latina, Vivarini: "Non mi aspettavo di vivere questa situazione"

© foto di Federico Gaetano

A margine della sfida tra Salernitana e Latina, il tecnico ospite Vincenzo Vivarini è intervenuto ai microfoni di Telecolore. Ecco quanto evidenziato da TuttoSalernitana: "In questa fase spesso caliamo nella ripresa. E' dipeso da noi ma anche dall'ingresso di Donnarumma. E' venuto fuori il carattere e le individualità della Salernitana, avevamo preparato bene la partita e avevamo messo in difficoltà la Salernitana trovando il gol e sfiorando anche il raddoppio. Da inizio anno siamo in precarietà, non mi aspettavo questa situazione. Dispiace per la città e per i tifosi, dobbiamo accettare la situazione e lavorare. Vedremo martedì cosa succederà".