Le pagelle del Cittadella - Si salva Benedetti

Risultato finale: Vicenza-Cittadella 2-0

Alfonso 5,5 - Saltato forse troppo facilmente da Cernigoi sul gol del 2-0. Incolpevole sulla prima rete del Vicenza.

Salvi 5 - Svolge piuttosto male entrambe le fasi, rendendosi protagonista di diversi errori.

Scaglia 5 - Troppo distratto: impreciso sia in costruzione che in copertura. Partita da dimenticare per lui.

Pelagatti 5 - La difesa traballa e lui si divide le colpe con il compagno di reparto. Venturato dovrà lavorare molto sulla fase difensiva.

Benedetti 6 - Uno dei più positivi: Vita non lo mette in difficoltà, lui si inserisce in più di una occasione mettendo in mezzo qualche cross interessante.

Bartolomei 5,5 - Nel primo tempo prova la conclusione in un paio di occasioni, nella ripresa si spegne e viene sostituito. Dal 62' Valzania 5,5 - Ingresso anonimo, non riesce ad entrare in partita.

Iori 5,5 - Un po' irruento in apertura di prima frazione. Dopo l'ammonizione prova a regolarsi e tenta di fare da filtro davanti alla ripresa, non sempre riuscendovi.

Paolucci 5,5 - Tra i tre di centrocampo è quello che si inserisce di più, anche se la precisione certamente non lo assiste.

Maniero 5 - Gioca un tempo cercando di muoversi tra le linee, ma non riesce a creare pericoli. Dal 46' Chiaretti 5 - Venturato lo inserisce per aumentare la qualità offensiva della squadra, ma lui non riesce a soddisfare le richieste del mister.

Arrighini 5 - Tanto lavoro sporco per partecipare alla manovra. Difficile in una giornata così impensierire i difensori avversari. Dal 70' Strizzolo s.v.

Litteri 5 - Sua l'occasione più importante per il Cittadella, ma il suo colpo di testa finisce a lato di poco. Anche lui anonimo oggi.