Le pagelle del Pisa - Disastro Di Tacchio, Mannini ci prova

Pisa-Avellino 0-1

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ujkani 5,5 - Beffato in occasione del gol di Laverone, che riesce a far passare la sfera tra le gambe dell'estremo difensore.

Golubovic 4,5 - Disattento e impreciso. Protagonista negativo sulla rete avversaria, regala a Lasik la chance per raddoppiare.

Lisuzzo 5,5 - Regge spesso nei duelli con gli attaccanti avversari, ma non azzecca un lancio lungo.

Milanovic 6 - Fisicità preziosa per la squadra, non commette errori gravi. Sostituito a 20' dal termine. Dal 71' Varela s.v.

Longhi 6 - Nella prima frazione macina chilometri sulla fascia, riuscendo anche ad effettuare alcuni cross interessanti. Il calo fisico nel finale lo condiziona.

Verna 5,5 - Tante sbavature in fase di possesso, prova la conclusione da fuori senza centrare lo specchio.

Di Tacchio 4,5 - Nasce da un suo sciagurato errore il gol di Laverone, che gli ruba palla e punisce Ujkani.

Angiulli 6 - Accompagna bene l'azione e dimostra di avere una buona intesa con Longhi. Dal 52' Peralta 5,5 - Non combina nulla dopo l'ingresso.

Mannini 6 - L'unico a provarci là davanti, poco supportato dai compagni di reparto.

Manaj 5 - Il centravanti albanese prova a dare il suo apporto facendo a sportellate con i centrali irpini, ma di fatto non conclude mai in porta. Dal 64' Çani 5,5 - Dà maggiore fisicità all'attacco, ma non sposta gli equilibri.

Masucci 5,5 - Qualche guizzo fastidioso per la retroguardia dell'Avellino, che riesce comunque ad arginarlo.