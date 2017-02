Le pagelle del Trapani - Fazio distratto, che impatto Canotto

Risultato finale: Trapani-Avellino 0-0

Luigi Canotto

Pigliacelli 6- Chiamato in causa col contagocce, si fa trovare pronto sui tanti cross che arrivano dalle fasce.

Fazio 5 - Spesso saltato dagli avversari, commette un grave errore in fase di impostazione che costringe Nizzetto a farsi ammonire per fermare Ardemagni.

Pagliarulo 5.5 -Regge la difesa con la sua solita stoffa da capitano, peccato per la pesante ammonizione comminatagli.

Kresic 5.5- Bravo a contenere come può Ardemagni anche se la sua prestazione non è esente da sbavature.

Visconti 5- Spaesato in fase difensiva, altrettanto in difficoltà quando prova a proporsi in attacco.

Maracchi 6 - Gara ordinata e di sostanza, nel finale serve a Fazio il match point sprecato dal difensore granata.

Rossi 6 - Un primo tempo senza infamia e senza lode per l’ex Pro Vercelli. Dal 45’ Canotto 6 - Dona vivacità alla manovra offensiva della squadra siciliana sfiorando anche il gol con un tiro dalla distanza.

Barillà 6 - Lavora un buon pallone per Coronado ma sbaglia tanto in fase di impostazione. Dal 73’ Colombatto sv.

Nizzetto 6.5 - Tra i migliori dei suoi, sempre pericoloso sui calci piazzati.

Coronado 6 - Si vede poco ma ha l’occasione più ghiotta della partita.

Citro 5.5- Nelle battute iniziali spreca una buona occasione cercando la porta anziché servire Nizzetto, poi cerca qualche altra conclusione senza trovare fortuna. Dal 58’ Curiale 5.5 - Prestazione senza mordente dell’ex Frosinone.