Le pagelle del Vicenza - Cernigoi segna, fatica Galano

Risultato finale: Vicenza-Cittadella 2-0

© foto di Federico Gaetano

Benussi 6 - Inoperoso per tutto l'arco del match: nelle poche occasioni in cui gli avversari si rendono pericolosi non riescono a centrare lo specchio.

Zaccardo 6 - Solita esperienza sulla fascia, impreziosisce la sua prova con l'assist per il 2-0 firmato Cernigoi.

Adejo 6,5 - Oggi solidissimo. Non sbaglia un movimento difensivo e sfrutta il fisico per vincere tutti i duelli con gli avversari.

Esposito 6,5 - Arrighini e Litteri dimostrano di non essere in giornata, lui rimane concentrato e dimostra di avere una buona intesa con il compagno di reparto.

Pucino 6 - In copertura fa il suo, anche se potrebbe osare di più quando c'è da spingere. Forse troppo timido.

Urso 6,5 - Prova di sostanza: fa legna, corre e lotta, rendendosi prezioso nell'economia della squadra.

Rizzo 6,5 - Apre le marcature con un tiro deviato da Pelagatti, nella ripresa cerca la doppietta con un destro dal limite che si spegne sul fondo.

Vita 5,5 - Partita non facile per lui, che fatica ad incidere sulla destra. Ha la sfortuna di trovarsi di fronte Benedetti, uno dei pochi in palla tra le fila degli avversari. Dal 70' Signori s.v.

Bellomo 6 - Non una delle sue migliori prove, ma si sacrifica partecipando anche alla fase difensiva. Dal 90' Zivkov s.v.

Giacomelli 6,5 - Come spesso gli capita, è lui ad alzare il livello qualitativo del reparto offensivo. Indubbiamente uno degli uomini più importanti di questa squadra.

Galano 5,5 - Oggi un po' in ombra: corre e sgomita in avanti, ma non riesce a rendersi pericoloso. Dal 58' Cernigoi 7 - Il suo ingresso dà fisicità all'attacco e permette ai suoi di respirare. Il gol all'89' chiude la partita, consegnando i tre punti al Vicenza.