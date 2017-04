Le pagelle dell'Avellino - Djimsiti un gigante, Ardemagni lotta

Pisa-Avellino 0-1

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Radunovic 6 - Autore di una sola parata in tutto l'arco del match. Spettatore non pagante.

González 6 - Difende con discreto ordine sul suo lato, avventurandosi sporadicamente in avanti.

Jidayi 6,5 - Grande solidità, raramente si lascia superare dagli avversari. Esce per infortunio. Dal 71' Solerio s.v.

Djimsiti 7 - Non perde un duello, gioca con serenità ed intelligenza. Oggi tra i migliori.

Perrotta 6 - Anche lui potrebbe spingere maggiormente, si limita a supportare Lasik evitando di lasciare scoperta la sua corsia.

Laverone 6,5 - Prova non trascendentale la sua, ma il suo gol regala tre punti di fondamentale importanza all'Avellino.

Moretti 6,5 - È lui il metronomo della squadra, detta i tempi di gioco e non sbaglia un lancio lungo.

Omeonga 5,5 - Non è sempre preciso, anche se la sua fisicità in mediana dà comunque equilibrio alla squadra. Dal 66' D'Angelo 6 - Dà una mano in fase difensiva dopo l'ingresso.

Lasik 6 - Pecca di poca lucidità palla al piede. Riesce però a rimanere sempre in partita, andando vicino al gol in un paio di frangenti.

Eusepi 5 - Il peggiore dell'Avellino, Novellino lo sostituisce giustamente ad inizio ripresa. Dal 59' Castaldo 6 - Entra con umiltà e si sacrifica per la squadra, conquistando alcuni calci di punizione che permettono ai compagni di respirare.

Ardemagni 6 - Non crea pericoli, ma lotta come un leone. La sua intraprendenza propizia la rete di Laverone.