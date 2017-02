Le pagelle dell'Avellino - Radunovic salva, Moretti ci prova

Risultato finale: Trapani-Avellino 0-0

Boris Radunovic © foto di Federico Gaetano

Radunovic 6.5- Il Trapani calcia poco verso la porta ma è decisivo sul tiro di Coronado sul quale interviene con il piede.

Gonzalez 5.5- Rimedia un’ammonizione ingenua e pesante che gli farà saltare il prossimo match.

Jidayi 6 - Citro e Coronado non lo mettono in grande difficoltà, bravo ad avviare l’azione.

Djimsiti 6.5- Giganteggia in difesa, è sempre una spanna sopra gli altri.

Laverone 5.5 - Gara anonima del terzino arrivato dalla Salernitana, mai realmente pericoloso in fase offensiva.

Lasik 6- Prova a mettere in difficoltà la difesa avversaria con i suoi cross velenosi. Dal 55’ Eusepi 5.5- Prova a scuotere l’attacco irpino senza grandi risultati.

D’Angelo 6 - Lotta su tutti i palloni rimediando tanti calci ma riesce spesso a recuperare la sfera.

Paghera 6 - Bravo servire i compagni con le sue aperture, nella ripresa cala inevitabilmente.

Belloni 5.5 - Parte bene apparendo spesso al centro dell’azione ma scompare con il passare dei minuti.

Verde 6- Un buon primo tempo, con tanti cross pericolosi per Ardemagni. Cala nella ripresa. Dal 63’ Moretti 6 - Conferisce equilibrio e sostanza alla mediana biancoverde.

Ardemagni 5.5 - In avvio di gara spreca l’occasione per sbloccare il risultato commettendo un errore non degno della sua fama. Dall’89’ Camarà sv.