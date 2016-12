Le pagelle dell'Avellino - Verde mostruoso, ingenuo Belloni

Risultato finale: Avellino-Salernitana 3-2

Daniele Verde © foto di Federico De Luca

Frattali 6 - Dopo un primo tempo tranquillo la sua gara viene scossa dal gol di Busellato sul quale non può far nulla e dalle occasioni di Zito sul quale è attentissimo.

Gonzalez 6 - Disputa un buon primo tempo limitando gli attacchi di Improta prima del cambio obbligato. Dal 39’ Donkor 6 - Ordinato e preciso, peccato per il cartellino giallo comminatogli pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Djimsiti 6 - Non ha grandi problemi a contenere uno spento Joao Silva.

Jidayi 7 - Eccellente in difesa e lesto in attacco quando sblocca il risultato con un colpo di testa in tuffo.

Asmah sv- Al primo contrasto resta a terra ed è costretto ad uscire in barella. Dal 6’ Perrotta 6.5 - Bravo in entrambe le fasi, si fa trovare pronto entrando a gara in corso.

Verde 8 - Mette a disposizione della squadra tutta la sua qualità. Bravo e lesto nel battere velocemente il calcio di punizione per il raddoppio di Ardemagni. Nel finale ferma sulla linea la conclusione di Perico salvando il risultato che poi mette in cassaforte qualche minuto dopo con un preciso diagonale.

D’Angelo 6.5 - Tanto lavoro sporco per il capitano biancoverde che però si inserisce con il contagocce.

Omeonga 6 - Non brilla in fase di spinta ma è quasi impeccabile quando è chiamato a dar fastidio ai centrocampisti granata. Ingenuo in occasione del fallo da rigore su Busellato.

Belloni 5 - Il meno brillante dei suoi; spreca tanti palloni e rimedia anche un ingenuo cartellino rosso.

Ardemagni 7 - Realizza un gol bello ed importante in cui vengono fuori tutte le sue qualità da centravanti. Dal 71’ Camarà sv.

Castaldo 6 - Viene contrastato con durezza da Tuia, ma riesce comunque ad essere utile facendo salire la squadra con la sua esperienza.