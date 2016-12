Le pagelle della Salernitana - Busellato ci prova, Joao Silva inesistente

Risultato finale: Avellino-Salernitana 3-2

Terracciano 6- Impassibile in occasione di entrambi i gol irpini, nella ripresa compie due miracoli, uno su Castaldo e un altro su Camarà.

Perico 5 - Prova a spingere come può, ma non è al top della condizione atletica e si vede.

Tuia 5 - Nei primi minuti sbaglia un disimpegno ma poi si fa perdonare con qualche bella chiusura. Immobile al pari dei compagni sui gol dei padroni di casa. Nella ripresa guida con autorevolezza la difesa. Dal 75’ Luiz Felipe sv.

Mantovani 4.5- Chiamato in extremis a sostituire l’acciaccato Schiavi, compie qualche chiusura degna di nota ma si fa espellere ingenuamente lasciando in dieci i suoi compagni di squadra.

Vitale 5 - Viene chiuso a dovere dai difensori avversari che gli impediscono di rendersi pericoloso con le sue sgroppate sulla corsia mancina.

Busellato 6.5- Non brilla in fase di impostazione e macchia la sua prestazione con un cartellino giallo più che evitabile ma si fa perdonare con il suo primo gol in granata di pregevole fattura.

Ronaldo 5 - Prova ad accendere la luce con i suoi lanci, ma spesso è impreciso e troppo lento, permettendo agli avversari di limitarlo quasi sempre. Dal 45’ Zito 6 - Il suo ingresso scuote solo in parte la formazione granata. Nel finale sfiora due volte il gol del pari.

Della Rocca 5 - Oscurato da D’Angelo ed Omeonga, conferma di interpretare con qualche difficoltà il ruolo di mezz’ala.

Rosina 6- Prova a fare quel che può con la sua qualità, ma l’impressione è che spesso predichi da solo nel deserto. Delizioso l’assist per Busellato.

Joao Silva 4.5 - Fa a sportellate con i difensori biancoveri che però lo annullano senza grandi affanni.

Improta 5 - Continua il momento negativo dell’ex Genoa, incapace di sfruttare le sue doti di corsa per mettere in apprensione la retroguardia biancoverde. Dal 62’ Donnarumma 6 - Lotta su tutti i palloni che gli capitano tra i piedi “rischiando” di servire a Zito l’assist per il gol del pari. Freddissimo dal dischetto, sigla un gol che accresce il rimorso.