Le primarie dell'Avellino: doppio ballottaggio sulla fascia sinistra

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Le primarie dell'Avellino: quelle per le fasce, in particolare per la fascia sinistra. Titola così Il Mattino, in edicola oggi nella sua edizione dedicata alla città irpina. Solerio-Perrotta per il ruolo di terzino sinistro, Verde e Belloni in corsa per il ruolo di laterale offensivo nella prossima di campionato contro l'Hellas Verona. Assenze pesanti, infine, per Novellino: mancheranno Gonzalez per squalifica, Castaldo e i lungodegenti Asmah e Gavazzi.