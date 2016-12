Le probabili formazioni di Ternana-Ascoli - Avenatti contro Cacia, Favilli dal 1'

© foto di Federico Gaetano

Quattro punti di differenza in classifica e ben sette posizioni di distacco, la Ternana a 20 e l'Ascoli a 24 si giocano un grande jolly questa sera al Libero Liberati di Terni. Un derby, gara molto sentita che in caso di vittoria per i padroni di casa potrebbe concedere qualche settimana tranquilla a mister Benny Carbone sopratutto dopo la sonora sconfitta di Ferrara con la Spal. Un'eventuale successo degli ascolani invece proietterebbe la compagine di Aglietti in una posizione di classifica più tranquilla andando così ad inanellare il sesto risultato utile consecutivo. Ternana meglio in casa, Ascoli con lo stesso rendimento tra mura amiche e trasferte. Una gara da tripla, un appuntamento troppo importante per le due protagoniste da non mancare assolutamente. Ci sono tutte le premesse per assistere ad una bella partita.

COME ARRIVA LA TERNANA - L'umore non è dei migliori per gli uomini di Carbone visto il momento difficile, l'allenatore punterà tutto sulle due bocche di fuoco Avenatti e Falletti per far tornare il sorriso ai supporter delle Fere. Non saranno della partita gli infortunati La Gumina e Della Giovanna mentre si spera in un recupero di Petriccione che comunque dovrebbe partire dalla panchina. Nel ruolo di mediano ci sarà Palumbo con Defendi e Di Noia al suo fianco.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Tutto dipende dal recupero di Luigi Giorgi, solo dopo quel momento Aglietti deciderà se mandare in campo il consueto 4-3-3 o schierare un 4-4-2 con il giovane Favilli al fianco di Daniele Cacia. Più accreditata la seconda ipotesi viste le non ottimali condizioni del capitano ascolano. Sulle fasce aggirano Gatto ed Orsolini, appetito da tanti club del massimo campionato. In difesa ci sarà Almici con Felicioli, favorito a Mignanelli, sugli out mentre la coppia centrale sarà composta da Mengoni ed Augustyn.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TERNANA (4-3-1-2): Aresti; Zanon, Valjent, Masi, Germoni; Defendi, Palumbo, Di Noia; Falletti; Palombi, Avenatti. Allenatore: B.Carbone.

ASCOLI (4-4-2): Lanni; Almici, Augustyn, Mengoni, Felicioli; Orsolini, Carpani, Cassata, Gatto; Favilli, Cacia. Allenatore: A.Aglietti.