Mbakogu di nuovo titolare al Carpi. Per ricucire uno strappo lungo 9 mesi

© foto di Federico De Luca

Dopo quasi quattro mesi e a distanza di nove mesi dall'ultima volta in biancorosso Jerry Mbakogu sabato contro il Frosinone potrebbe tornare in campo dal primo minuto per guidare l'attacco del Carpi. Il nigeriano infatti non gioca una partita da titolare dalla sfida fra il “suo” Krylya Sovetov e la Lokomotiv Mosca dello scorso 27 ottobre in Coppa di Russia. Tornato a gennaio dall'avventura non particolarmente fortunata (8 presenze e zero gol) in Est Europa per difendere nuovamente i colori del club che lo ha consacrato nel grande calcio Mbakogu ha esordito contro il Cesena giocando 48 minuti e ora potrebbe tornare in campo dal primo minuto. L'ultima gara da titolare al Carpi non fu delle più felici visto che la squadra perse 3-1 in casa contro la Lazio e l'attaccante fallì ben due calci di rigore, segnando poi la rete della bandiera.

Una gara che sancì la rottura fra il giocatore e una parte della tifoseria che proprio non perdonò all'eroe della promozione quei due calci di rigore gettati al vento. A nulla servirono neanche le scuse del giocatore arrivate nei giorni successivi tanto che al suo ritorno a Carpi è apparsa la scritta “Jerry uomo di m***a” fuori dai cancelli dello stadio Cabassi. Starà a Mbakogu ricucire lo strappo sul campo con gol e prestazioni che possano trascinare in alto il club emiliano.