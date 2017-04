Novara, Boscaglia: "A Frosinone con la consapevolezza dei nostri mezzi"

© foto di Federico Gaetano

In vista della gara in quel di Frosinone in programma lunedì Roberto Boscaglia, tecnico del Novara, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa: “Andiamo a Frosinone con la massima consapevolezza nei nostri mezzi, siamo in una situazione di classifica buona per quel che riguarda il nostro obiettivo primario, ma mancano sette gare e ognuna fa storia a sé. Ci aspetta una gara complicata, non sarà semplice per noi ma non lo sarà neanche per loro, dovremo essere pronti ad approfittare degli spazi e delle opportunità che avremo. Giocatori indispensabili? Non credo ce ne siano, la squadra non deve mai dipendere da 1-2 giocatori, sarebbe un fallimento: ci sono gli infortuni, le squalifiche, abbiamo giocatori importanti e da questo punto di vista non ci mancano gli uomini in grado alzare il tasso tecnico. Adorjan? E’ sicuramente uno di questi".