Novara, Boscaglia: "Entella, periodo negativo ma squadra di qualità"

© foto di Federico Gaetano

"Gli indisponibili? Da Costa non sarà della partita e abbiamo un piccolo problema con Casarini. Bolzoni è ancora a parte. E' possibile l'esordio con Benedettini, si gioca il posto con Pacini. Vediamo. La gara di domani? Dobbiamo fare punti e chiudere bene l'anno. E' una squadra forte, le prestazioni sono sempre state ottime. Ultimamente l'Entella ha fatto pochi punti, ma è solo un periodo negativo. Elementi di rispetto nella rosa. Il nostro momento? Non siamo soddisfatti, si poteva fare di più. Abbiamo vissuto momenti infelici e perso punti importanti. Sono contento di esserci ripresi, ma voglio di più. Non mi accontento, vedremo. Noi crediamo in quello che facciamo, con le prestazioni e la qualità arrivano i risultati. Siamo uniti", questo il pensiero di Roberto Boscaglia, tecnico del Novara, in vista del match di domani contro la Virtus Entella.