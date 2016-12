Novara, Boscaglia: "Gara difficile da commentare, ci abbiamo provato"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Novara Roberto Boscaglia ha commentato la sconfitta in casa dell'Entella: "Gara difficile da commentare se ci soffermiamo sul risultato, abbiamo cominciato bene creando le prime occasioni pericolose. Abbiamo subito il primo gol per una disattenzione su rimessa laterale, il secondo e il terzo gol ci hanno tagliato le gambe e questo una squadra come il Novara non se lo può permettere. In quei tre minuti fatali abbiamo commesso errori incredibili e questo non esiste, è chiaro che sul 3-0 per loro è stato tutto più facile. Ci abbiamo provato fino alla fine e questo ci ha fatto scoprire un po’ di più prestandoci a ripartenze; questo è un campo molto difficile, l’Entella qui perde pochissimo, sono bravissimi sulle seconde palle e mettono in campo grande aggressività. Desidero fare gli auguri di un sereno Natale a tutti i nostri tifosi, che ci seguono sempre con grande passione, speravamo di fargli un regalo ma siamo dispiaciuti per non esserci riusciti".