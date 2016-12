Novara, Boscaglia: "Non siamo quelli di Chiavari. Macheda in panchina"

© foto di Federico Gaetano

Da casa Novara arrivano le parole di Roberto Boscaglia in vista della gara contro il Carpi di domani: "Quella contro l'Entella è stata una brutta sconfitta, con tante disattenzioni e una reazione scarsa. Domani dobbiamo rifarci e fare punti prima della sosta. Il vero Novara non è quello del primo tempo di Chiavari e non è stata colpa del clima festaiolo. In alcuni frangenti siamo stati poco lucidi, ma abbiamo anche reagito. Il Carpi? Mi aspetto una squadra quadrata e con tanta fisicità. Incarna il loro allenatore, che stimo tantissimo. La condizione della squadra? Casarini ci manca, ma Adorjan ha avuto un problema subito a inizio partita e non è riuscito a dare tutto. Federico è a regime ridotto, domani vediamo. Comunque abbiamo anche Bolzoni che è una mezzala di ruolo. Macheda? E' meglio farlo partire dalla panchina, non voglio rischiarlo. È molto importante, mi è piaciuto. Da Costa? E' un leader e la sua assenza si sente, ma i giovani che lo sostituiscono hanno fatto comunque bene".