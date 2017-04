Novara, Boscaglia: "Vittoria contro una delle squadre più forti del campionato"

Fonte: novaracalcio.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Roberto Boscaglia, tecnico del Novara, commenta così il successo sul campo del Frosinone: "Mi dispiace aver vinto solo con un gol di scarto, e mi dispiace aver preso il 3-2 in quel modo, ma sono contento del coraggio con cui abbiamo portato a casa la vittoria, abbiamo affrontato a viso aperto una delle squadre più forti del campionato. Loro non hanno mai impensierito la nostra difesa ma non mi è piaciuto soffrire così tanto nei minuti finali. Il campionato è lungo, c’è bisogno di tutti e non è una sorpresa che Selasi, Scognamiglio, Cinelli, abbiano risposto presente, conosco il valore della rosa che ho a disposizione. Stiamo lavorando bene in fase offensiva per favorire il dialogo tra gli interpreti, incontravamo una squadra di grande struttura e avevamo bisogno di forza, Gala e Federico hanno risposto presente. Perugia? Sono a 3 punti da noi, vogliamo arrivarci bene, raggiungerli e finire alla grande questo campionato. Infortunati? Dobbiamo verificare le condizioni di Bolzoni e Calderoni, ma non credo avremo complicazioni particolari”