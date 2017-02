Novara, De Salvo: "Non mollo. Teti? Mi piacerebbe continuare con lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna a parlare il presidente del Novara Massimo De Salvo dopo il pareggio contro il Pisa. "Sono sempre innamorato del Novara - spiega a La Stampa -. Mollerò solo il giorno in cui smetterò di arrabbiarmi. Mi piacerebbe, però, che ci fosse più spirito di identità. E' bello godersi una vittoria, ma è giusto anche stringersi nelle difficoltà e non distruggere tutto ogni volta. Poca chiarezza? Abbiamo sempre parlato di salvezza, di conferma della categoria. Non ho preso in giro nessuno e non mi va di ripetere gli stessi concetti. Teti in scadenza? Con lui mi trovo molto bene e spero di proseguire. Oggi siamo tutti focalizzati sulla salvezza, che vogliamo raggiungere il prima possibile. A quel punto ci siederemo a un tavolo: penso non ci saranno problemi a trovare un accordo. La conferma di Boscaglia? Io scelgo il direttore che a sua volta fa il nome del tecnico. Resta un punto: ora pensiamo solo al campo. Boscaglia sta facendo bene e mi spiace che sia stato attaccato soprattutto ad inizio stagione. Bolzoni out si pensa al mercato? Ci stiamo ancora pensando, dobbiamo prendere una decisione".