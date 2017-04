Novara, la rinascita di Macheda nei giorni dello United

Fonte: sportitalia

Nei giorni in cui il Manchester United inizia a predisporre le basi per un tentativo di rinascita, uno dei figli di Old Trafford sembra essere stato riportato definitivamente ad una nuova e fruttuosa vita calcistica. Federico Macheda a Novara ha trovato la sua dimensione, ed il talento potenziale adocchiato in tempi non sospetti da sua maestà Sir Alex Ferguson sembra avere trovato il microclima ideale per poter finalmente deflagrare in tutta la sua potenza. Testimonianza ne siano i numeri che stanno contraddistinguendo l’esperienza di Keko sotto la guida di Boscaglia, con quella che sembrava una scommessa che sta già portando all’incasso la lungimirante dirigenza dei piemontesi. 5 reti particolarmente pesanti, il ritorno alla doppietta nell’occasione più importante, contro l’avversario più complicato e a 7 lunghissimi anni di distanza dall’ultima volta. A quel tempo Macheda era considerato uno dei talenti potenziali più importanti del vecchio continente, oggi la realtà parla di dinamiche totalmente diverse ma il tempo per riprendersi almeno parte di ciò che poteva essere e non è stato c’è tutto. Lo ha sempre saputo il Novara, lo sta scoprendo la serie B, palcoscenico in cui il numero 10 sta iniziando a fare veramente la differenza.