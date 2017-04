Novara, riposo per Calderoni e Selasi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul Novara, riportate dal sito ufficiale del club piemontese. La settimana è cominciata con la bella e meritata vittoria sul campo del Frosinone e prosegue oggi con il primo allenamento in vista del prossimo impegno. Per prepararsi al meglio, i ragazzi di Mister Boscaglia si sono ritrovati questo pomeriggio alle 15,00 negli spogliatoi della club house di Novarello. I giocatori impiegati dal primo minuto al ‘Matusa’ si sono cimentati in una seduta defatigante all’interno del Palasport; tutti gli altri, dopo una fase iniziale dedicata alla forza in palestra agli ordini del Prof. Corrain, hanno lavorato sul campo con lo staff tecnico azzurro: la seduta è durata 90 minuti circa. Marco Calderoni e Ransford Selasi, lievemente affaticati dopo la gara di ieri, sono rimasti a riposo in via precauzionale. Orlandi e Mantovani, in via di recupero, hanno svolto un lavoro differenziato. Antonio Cinelli, in campo ieri grazie a un avveniristico tutore in woodcast, si è allenato regolarmente. Assente, oltre a Gianluca Sansone, anche Francesco Bolzoni, reduce da un affaticamento al flessore nel pre-gara contro il Frosinone: nella giornata di domani i due si sottoporranno a esami per la completa valutazione delle loro condizioni. Il prossimo allenamento è in programma alle 15,00 di mercoledì allo stadio ‘Piola’: la seduta sarà a porte chiuse.