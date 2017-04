Novara, Selasi: "Felice per la vittoria e per il ritorno in campo"

Fonte: novaracalcio.com

© foto di Federico Gaetano

Ransford Selasi, centrocampista del Novara, commenta così l'importante successo ottenuto sul campo del Frosinone: “Sono contento che il mio rientro sia coinciso con una vittoria, la squadra ha lavorato bene mettendo in campo tutto quanto richiesto dal mister. Le settimane trascorse fuori? Sono uscito per crampi, una cosa normale quando non giochi per un po’ di tempo, è stata dura star fuori ma in questi momenti il dovere di un professionista è pensare solo a lavorare. Ora siamo salvi, mancano sei partite e dobbiamo lavorare al massimo e vincere tutte le partite che restano”