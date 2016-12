Orsolini: "Orgoglioso delle voci di mercato. Ma penso solo all'Ascoli"

© foto di Federico Gaetano

Riccardo Orsolini, talento dell'Ascoli, ha parlato delle numerose voci di mercato che si sono fatte sentire in questi giorni nei suoi confronti attraverso i microfoni di SkySport: "Faccio fatica un po' a parlare di queste cose. Il solo pensiero mi fa venire la pelle d'oca. Sarebbe il coronamento di un percorso iniziato tanti anni fa, ma sicuramente ti da gli stimoli giusti per andare avanti. Quando ho capito l'interesse di grandi club di Serie A ho avuto grande carica, sono felice e soddisfatto. Il Milan? E' una realtà distante da quella mia attuale. Preferisco non entrarci. Adesso penso solo all'Ascoli e agli obiettivi primari come squadra. Quello che verrà lo vedremo in futuro".