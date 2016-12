Perugia, 18 convocati per la Salernitana. Tante le assenze

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Sono 18, come riportato da perugia24.net, i calciatori convocati da Cristian Bucchi, allenatore del Perugia, per la gara contro la Salernitana. Continua l'emergenza per il tecnico degli umbri, che contro i campani dovrà fare i conti con tante assenze, come peraltro dichiarato in conferenza stampa.

Portieri: Elezaj, Santopadre.

Difensori: Volta, Belmonte, Di Chiara, Imparato, Alhassan.

Centrocampisti: Acampora, Ricci, Didiba, Dezi, Zebli, Drolé.

Attaccanti: Bianchi, Zapata, Buonaiuto, Vicaroni, Traore.