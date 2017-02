Perugia, arriva il derby. Santopadre: "È la partita"

© foto di Federico Gaetano

"È la partita". Ospite di Retesole, il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre non ha dubbi nel presentare il derby con la Ternana di domenica prossima. "Ovviamente ci riserva qualche emozione in più, ma bisogna stare tranquilli, sereni ed equilibrati. È pur sempre calcio e non può diventare esasperazione".