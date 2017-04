© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni di Perugia e Ascoli in campo al Curi alle 15:00 per la gara valida per la 36^ giornata di Serie B:

Perugia (4-3-3-): Brignoli; Belmonte, Monaco, Mancini, Di Chiara; Dezi, Brighi, Ricci; Nicastro, Di Carmine, Guberti. A disp.: Elezaj, Fazzi, Acampora, Gnahorè, Mustacchio, Dossena, Terrani, Forte. All. Bucchi

Ascoli (4-3-3): Lanni; Almici, Mengoni, Augustyn, Mignanelli; Bianchi, Giorgi, Carpani; Gatto, Favilli, Orsolini. A disp.: Ragni, Bentivegna, Perez, Gigliotti, Addae, Lazzari, Cinaglia, Mogos, Slivka. All. Aglietti