Perugia, Bucchi: "Resta l'amaro in bocca per non aver vinto"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il tecnico del Perugia Cristian Bucchi commenta così il pareggio interno con l'Ascoli: "Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per vincere. Dovevamo fare meglio nella circolazione della palla. Punto guadagnato? Non lo so, resta l'amaro in bocca per non aver vinto. È un punto che smuove la classifica e ci lascia in zona playoff".