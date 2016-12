Perugia, Dezi: "Stiamo facendo qualcosa d'importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jacopo Dezi, talento scuola Napoli oggi in prestito al Perugia, ha raccontato la sua stagione finora dai microfoni di B Magazine: "La stagione del Perugia? Ritengo che stiamo facendo qualcosa di molto importante. Non siamo partiti granché bene, sebbene il gioco sia stato, fin dal primo momento, fluido e godibile. Siamo sempre stati sicuri, però, che i risultati, prima o poi, sarebbero arrivati. Ce lo ha ripetuto spesso, il mister, quando le cose non andavano come speravamo. E, infatti, adesso siamo soddisfatti. Cercheremo di mantenere la strada che abbiamo imboccato, evitando di guardare la classifica. Le favorite? Il campionato è lunghissimo. Sbilanciarsi in questo momento, dunque, può risultare abbastanza azzardato. Penso, tuttavia, che Verona, Frosinone e Carpi, siano le favorite per il salto di categoria. La B riserva, però, delle sorprese. Accade ogni anno. Chissà, magari ce ne sarà una anche in questa stagione. Ciò che è certo è che noi non facciamo calcoli né previsioni. Tutte le squadre sono molto vicine, la classifica è piuttosto corta. Obiettivo Serie A? Lo è. La inseguo da tanti anni, direi da sempre e spero che, prima o poi, io la possa raggiungere. Non è un sogno, è un obiettivo. Ci proverò anche in questa stagione, con la maglia del Perugia. Darò il massimo, per questo. E, lo prometto, lo darò anche nello studio".