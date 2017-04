Perugia, ripresa la preparazione in vista del Novara

© foto di Federico Gaetano

Ultime sul Perugia, riportate dal sito ufficiale del club umbro. A partire dalle ore 11 di questa mattina i Grifoni si sono ritrovati sul campo di allenamento dell'antistadio R. Curi per la ripresa della preparazione dopo la gara disputata ieri contro l'Ascoli. Prossimo avversario il Novara del tecnico Boscaglia, match in programma alle ore 19 di venerdì 21 aprile 2017. Nella mattinata di domani la squadra tornerà in campo alle ore 10 per il secondo allenamento e a seguire partenza per Novara dove proseguirà la preparazione in vista della 37ª giornata del campionato di Serie B.