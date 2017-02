Perugia, un girone dopo è un altro Grifo

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il Corriere dell'Umbria in edicola fa il punto sulla situazione in casa Perugia in vista del derby umbro spiegando quanto sia cambiata la squadra di mister Bucchi rispetto alla gara d'andata. "Un girone dopo è un altro Grifo" è il titolo del giornale che continua: "Rispetto alla formazione titolare dell'andata sei giocatori tra cessioni infortuni e scelte tecniche non ci saranno. Stessa anima, ma una classifica diversa. Il 17 settembre i biancorossi stentavano mentre adesso sono stabilmente in zona play off. E ora i gol li fanno Forte e Mustacchio".