Pisa, Birindelli: "Ringrazio mister e staff, la curva mi ha caricato"

Dopo quello in Coppa Italia con il Torino oggi c'è stato anche il debutto in campionato per Samuele Birindelli, autore di una buona prova in Pisa-Spezia:"Quando sono sceso in campo e ho visto la curva mi sono caricato. Qualche mese fa ero lì e ora sono in campo. Devo ringraziare il mister e lo staff. Purtroppo ho questo problema fisico che mi limita un po' ma ne go parlato con il presidente e mi ha detto che troveremo una soluzione. Non ho ancora sentito mio padre. Giocare con la maglia di questa città è davvero un sogno", riporta Tuttopisa.it.