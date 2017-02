Pisa, Corrado: "Penalizzazione a fine mese. Rinnovi? Priorità Mannini"

A margine della presentazione di Milanovic in quel di Pisa ha preso la parola anche il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado per fare il punto della situazione sul momento del club (fonte TuttoPisa.it): "La penalizzazione? Se non ho compreso male verso la fine di febbraio o al massimo la prima settimana di marzo dovrebbe arrivare la formalizzazione degli atti. Su quella base noi potremo cominciare a esporre la nostra difesa chiedendo un colloquio con il procuratore federale per documentare che noi non appena arrivati abbiamo proceduto al pagamento degli arretrati. Siamo vittime di una situazione che non abbiamo generato e che non potevamo recuperare e facciamo leva anche sul fatto che in fase di trattativa avevamo messo a disposizione una cauzione di 900.000 euro depositata presso la Lega che poteva essere utilizzata per pagare gli stipendi. Noi abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare nei tempi, non possiamo invertire la tendenza degli eventi. La nostra difesa sarà affidata al dottor Grassani. Rinnovi? Mannini è il nostro capitano e il rinnovo del suo contratto è una nostra priorità. Non ci sono problemi in tal senso. C’è stato solo un piccolo equivoco, ma per problemi marginali legati alle tempistiche. Dovendo comprare giocatori abbiamo privilegiato i nuovi innesti rimandando i rinnovi contrattuali alla chiusura della campagna acquisti. I giocatori in scadenza sono 5/6 e nel giro di due tre settimane pensiamo di fare tutto. La situazione è molto fluida e lineare".