Pisa, Corrado: "Sono felicissimo. Due gare e poi via al calciomercato"

Prime parole ufficali da presidente del Pisa Giuseppe Corrado. Il numero uno nerazzurro ha parlato a 50 Canale: Sono felicissimo, riuscire a concludere l’operazione è stata una grande soddisfazione, anche perché sennò non avremmo lottato così tanto per cercare di chiudere il tutto quanto prima. Ci sono stati momenti nei quali ho pensato che tutto sarebbe finito, e se non fosse stato per mio figlio probabilmente sarebbe davvero finita, anche se quando mi sono affacciato un paio di volte alla finestra dello studio notarile e ho visto i tifosi con la bandiera del Pisa ho ritrovato la forza che mi ha fatto dire che andava davvero conclusa al meglio. Il futuro? I prossimi passi saranno tantissimo, in questo momento ricopro io tutte le cariche, quindi dovrà ridefinire quanto prima ruoli. Parlerò con la squadra e mister Gattuso, stringiamo i denti in queste due partite poi i primi movimenti saranno tutti per il calciomercato”.