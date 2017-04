Pisa e Avellino non si fanno male: 0-0 al 45°

Finisce in parità e senza reti il primo tempo del posticipo delle 18:00 di Serie B fra Pisa ed Avellino, squadre in lotta per conquistare la salvezza. Poche emozioni, come prevedibile, in campo con un'occasione per parte: al 22° è Verna a rendersi pericoloso per i padroni di casa, senza però inquadrare la porta, sul finire del tempo invece è Lasik ad avere una buona occasione calciando però di poco alto.