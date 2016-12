Pisa, Favale: "Emozionato ma anche molto contento per l'esordio"

Una breve battuta del giovane Giulio Favale, all'esordio in campionato con la maglia del Pisa. Esordio in gara di sostanza nel derby contro lo Spezia: "Ero molto emozionato ma anche molto contento, lo staff e la squadra mi hanno aiutato molto e di questo voglio davvero ringraziarli. Abbiamo faticato con l'organizzazione che c'è stata, da otto sono qui e sono molto attaccato a questi colori, ma per fortuna abbiamo stretto i denti, negli anni indietro sono passate persone professionali che mi hanno aiutato a crescere: peccato però il settore giovanile non sia stato curato come doveva. Ma adesso posso iniziare a sognare", riporta Tuttopisa.it.