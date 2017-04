Pisa, Gattuso: "Ci abbiamo provato, non dobbiamo mollare"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Pisa Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'amara sconfitta contro l'Avellino: "Fa male perdere così, abbiamo giocato contro una squadra in salute. Abbiamo fatto un errore e l'abbiamo pagata cara. Non dobbiamo mollare nulla, non ci sono scusanti, oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo sofferto poco, ad eccezione del gol non ricordo azioni pericolose da parte loro, ci abbiamo creduto. La città ci è stata vicina dal primo giorno, noi abbiamo fatto qualche passo falso, dobbiamo ringraziarli. Adesso ci lecchiamo le ferite, da domani penseremo al Trapani. Tutti si aspettavano potesse arrivare la vittoria".