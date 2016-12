Pisa, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo, a gennaio serve qualità"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della gara contro lo Spezia, il tecnico del Pisa Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ringraziamo la famiglia Corrado che ha creduto in questi ragazzi e in questo progetto. Siamo fieri di indossare questa maglia, come abbiamo fatto in questi mesi. Oggi eravamo più di dieci infortunati e sono molto orgoglioso di lavorare con questo gruppo".

Innesti di qualità a gennaio?

"Oggi si va alla ricerca di qualità, senza nulla togliere a quelli che abbiamo. Dalla cintola in su ci manca l'ultimo passaggio. Se faremo qualcosa cercheremo un po' di qualità".