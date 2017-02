Pisa, il sindaco: "Convenzione per lo stadio all'esame del club"

Ospite di 50 Canale, il sindaco di Pisa Marco Filippeschi ha fatto ilpunto sulla situazione dello stadio. Ecco quanto riportato da tuttopisa.it: "La convenzione è all’esame della società, noi abbiamo una bozza ormai da alcuni mesi, era impossibile affrontare questo tema con la vecchia proprietà, e oggi abbiamo dato tempo ai nuovi per esaminarla: il mese di gennaio è stato molto impegnativo per le operazioni di mercato atte a rinforzare la squadra, che sono state fatte utilmente, ora si tratta di valutare la convenzione e approvarla rapidamente. Poi se ci saranno cambiamenti dovuti magari a progetti nuovi, come la valorizzazione dello stadio stesso, la aggiorneremo: naturalmente il comune ha bisogno di una convezione, di rimettere su un binario di normalità i rapporti con la società.

I lavori? Quelli normali, previsti, stanno andando avanti, una parte li fa società e una noi. Contiamo di portare sui 10mila posti la capienza facendo dei lavori sulla Curva Sud, poi abbiamo già stanziato altri 600mila euro per dei lavori strutturali che permettano di aprire lo spicchio della Curva Nord oggi chiuso per problemi di natura statica".