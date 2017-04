Pisa, Mannini: "Momento difficile, non voglio dare giustificazioni"

Fonte: tuttopisa.it

© foto di Federico Gaetano

Daniele Mannini, capitano del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna con l'Avellino: "Quando si perde c’è sempre da spiegare, e non è facile in questo momento fare l’analisi del momento e di come vanno le partite: è un momento difficile, dove non me la sento di spendere parole, non mi va di dare giustificazioni. “La fortuna su 40 partite è un concetto difficile da far credere alla gente che ascolta, di sicuro gli errori si pagano, che siano di singoli o di reparto. Chi è subentrato oggi ha fatto vedere che aveva tanta voglia come chi è partito titolare, la mentalità è di tutti, il pensiero comunque e la voglia di salvarci la abbiamo tutti: poi non sto a ragionare io del discorso tattico, non compete a me".