Pisa, Masucci: "Dispiace non ripagare la gente con i risultati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il triplice fischio Gaetano Masucci commenta la sconfitta con l'Avellino: "Gli applausi alla fine ci fanno ancora più rabbia per il fatto di non ripagare la gente con i risultati. In questo momento dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Ripartiamo dalle buone cose che abbiamo fatto. Rispetto alle ultime due sconfitte l’approccio è stato giusto ma gli episodi non girano anche se noi non siamo bravi a portarli dalla nostra parte. Sicuramente anche il fattore mentale sta incidendo, ma sta a noi liberarcene. Il campionato di Serie B è strano e noi ci proveremo fino alla fine. Ultimamente facciamo più fatica Il gol subito è stato un episodio sfortunato, noi dobbiamo essere più lucidi, per sfruttare anche noi questo tipo di situazioni”.

