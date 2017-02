Pisa, Milanovic: "Gattuso decisivo per la mia scelta. Sono pronto a giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo difensore del Pisa Milan Milanovic ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai nuovi tifosi: “Sono molto contento di essere qui, la presenza di Gattuso è stata decisiva per me visto che lo conosco bene avendolo avuto a Palermo. Ha lo stesso carattere di quando giocava e vuole che tutti diano il massimo in campo. Da 6 anni sono in Italia, l'anno scorso ho passato una buona stagione ad Ascoli dove abbiamo conquistato la salvezza, al termine della stagione sono rientrato al Palermo ma per tutta una serie di vicissitudini che preferisco lasciarmi alle spalle ho rescisso il contratto. - continua il serbo come riporta Tuttopisa.it - Sono concentrato, determinato e fisicamente pronto. Posso giocare sia a quattro che a tre, non ho problemi”.