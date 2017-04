Pisa, oggi allenamento a San Piero. Venerdì partenza per Trapani

© foto di Federico Gaetano

Nessuna sosta nella settimana del Pisa. Dopo la sconfitta interna con l’Avellino, capitan Mannini e compagni sono subito tornati in campo ieri mattina per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: appuntamento sabato (ore 15.00) allo Stadio Provinciale di Trapani per la sfida ai siciliani di mister Calori. Settimana dunque corta ed intensa per il Pisa: mister Gattuso, assieme al suo staff, lavorerà con la squadra oggi pomeriggio a San Piero, mentre domani effettuerà l’ultimo allenamento in città. Venerdì, infatti, la squadra partirà in aereo per raggiungere la Sicilia. A riferirlo è il sito ufficiale del club nerazzurro.