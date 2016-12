Pisa, resta da sciogliere il nodo Lucchesi

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto da Tuttopisa.it mancherebbe solo la rescissione del contratto di Fabrizio Lucchesi per dare il via libera al passaggio del Pisa dalle mani della famiglia Petroni a quelle della famiglia Corrado. Il dirigente non sarebbe presente a Pisa, ma sarebbe stato avvistato a Milano presso la Lega B per un colloquio col presidente Andrea Abodi. Se dovesse arrivare la tanto attesa rescissione nel pomeriggio le parti si troveranno presso lo studio del notaio Giordano a Milano per la firma sui contratti.