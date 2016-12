Pro Vercelli, Longo: "Frosinone forte, ma nella gara secca ce la giochiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Pro Vercelli Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Frosinone: "Ci aspetta un avversario ostico, che ha esperienza e un gruppo compatto, oltre a grandi qualità. Credo sia fra le più organizzate della Serie B. Marino sta dimostrando tutto il proprio valore. Nella gara secca però ce la possiamo giocare, ma serviranno grandi motivazioni e zero timore reverenziale. Dovremo avere un atteggiamento volenteroso e di grandissima fiducia, dobbiamo cavalcare il momento positivo sotto l'aspetto delle prestazioni. In settimana abbiamo avuto qualche problemino, abbiamo provato diverse soluzioni e cercheremo di utilizzare quella che permette ai giocatori di potersi esprimere al meglio".