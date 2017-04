Pro Vercelli, Longo: "Vittoria che ci permette di avvicinarci al nostro obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moreno Longo, tecnico della Pro Vercelli, commenta così il successo ottenuto sul campo del Vicenza: "Devo dire che oggi i ragazzi oggi sono stati encomiabili sotto l’aspetto della dedizione e dell’atteggiamento con cui hanno affrontato questa partita. Sapevamo che sarebbe stato difficile, i ragazzi hanno saputo soffrire tutti insieme, Provedel ha fatto delle grandi parate, abbiamo mantenuto quel cinismo necessario per difendere e ripartire e abbiamo ottenuto questa vittoria importante che ci permette di avvicinarci al nostro obiettivo. La gestione finale mi è piaciuta molto, anche perchè in questo campionato abbiamo già buttato via dei punti per la non gestione degli ultimi minuti, ma credo che vada fatto un plauso a tutta la squadra perchè ci sono tanti giovani e siamo cresciuti tanto sotto tutti i punti di vista: questa è una categoria in cui il minimo errore lo paghi sempre, speriamo di continuare su questa strada. La Pro Vercelli oggi ha fatto una vittoria importante in chiave salvezza, ma è questione di numeri: la matematica ci dice che non siamo salvi, dobbiamo rimanere focalizzati sull’obiettivo e portarci a casa questi punti che ci mancano per raggiungere il nostro obiettivo", lo riporta Magicapro.it.