Restare in laguna o trasferirisi al lago. Inzaghi già al centro del mercato

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro di Filippo Inzaghi sarà ancora in Veneto anche se non si sa su quale panchina. L'allenatore infatti si appresta a conquistare sul campo la Serie B con il suo Venezia, con cui potrebbe vincere anche la Coppa Italia di categoria e mettere in bacheca due successi, ma a fine stagione potrebbe decidere di trasferirsi un po' più a ovest per sedere sulla panchina dell'Hellas Verona dove la posizione di Fabio Pecchia è in bilico a causa di risultati e prestazioni al di sotto delle aspettative. Forse solo la Serie A potrebbe salvare l'ex collaboratore di Rafa Benitez, ma non è detto. Per questo la società scaligera si guarda attorno per il futuro, con la speranza di non dover già cambiare nelle prossime settimane, e avrebbe messo nel mirino proprio l'attuale tecnico del Venezia.

Per Inzaghi si tratterebbe di un'offerta da valutare nonostante in laguna abbia tutto quel che serve per fare bene a cominciare da un presidente entusiasta e ambizioso come Joe Tacopina e un direttore sportivo vincente come Giorgio Perinetti pronti a costruire una squadra competitiva per affrontare la cadetteria. A Verona però c'è Luca Toni, con cui Inzaghi ha trionfato ai Mondiali del 2006 in Germania, e una società che lo avrebbe già voluto ai tempi in cui sedeva sulla panchina del Milan. L'Hellas inoltre potrebbe mettere sul piatto la Serie A, che non sarebbe poco, e l'occasione di dimostrare di essere all'altezza della situazione mettendosi alle spalle l'amara avventura sulla panchina del Milan. Prima però c'è da festeggiare una promozione e parlare di programmi futuri con l'attuale società che è determinata a continuare con l'ex centravanti ancora per molti anni, come ammesso dallo stesso Tacopina nei giorni scorsi.